Карлос Каземиро: «Атлетико» заслужил полуфинал Лиги чемпионов, у них отличный тренер

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро вспомнил победу в Лиге чемпионов, которая состоялась в прошлом сезоне, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Атлетико» в полуфинале.

«Тот трофей был самым важным в моей карьере. Я чувствовал, что внес большой вклад в общее дело. Выиграть Лигу чемпионов с «Реалом» – невероятное счастье. Но каждый матч отличается от предыдущих, так что наше новое противостояние с «Атлетико» будет совершенно другим.

Мы понимаем, как силен оппонент, они заслужили участие в полуфинале. Будет трудно, ведь там действительно классный состав, «Атлетико» показывает прекрасный футбол. Кажется, что они всегда в 1/2 финала, ведь в четверку лучших вошли в третий раз за четыре года. Ну и, наконец, у них отличный тренер, который прекрасно разбирается в футболе», – цитирует бразильца официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» состоится завтра, 2 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 21.45 мск.