Андрей Бутенко: Я за видеоповторы, но у РФС нет таких финансовых возможностей
Председатель судейского
комитета РФС Андрей Бутенко сказал,
что он поддерживает введение видеоповторов в российском футболе. Впрочем, он
считает, что на это нет денег.
«Я за, и я говорил об этом, но это достаточно ощутимые
финансовые влияния, на мой взгляд, РФС не обладает такими возможностями», —
цитирует Бутенко Life.ru.
По данным главы судейского комитета, оборудование только для
одного стадиона обходится в 200 тысяч евро.
Напомним, ранее с инициативой о применении видеоповторов
выступил «Краснодар».
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