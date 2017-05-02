Андрей Бутенко: Я за видеоповторы, но у РФС нет таких финансовых возможностей

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко сказал, что он поддерживает введение видеоповторов в российском футболе. Впрочем, он считает, что на это нет денег.

«Я за, и я говорил об этом, но это достаточно ощутимые финансовые влияния, на мой взгляд, РФС не обладает такими возможностями», — цитирует Бутенко Life.ru.

По данным главы судейского комитета, оборудование только для одного стадиона обходится в 200 тысяч евро.

Напомним, ранее с инициативой о применении видеоповторов выступил «Краснодар».