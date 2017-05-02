Владимир Сельдяков: Я против видоеповторов. Авторитет судей упадет до нуля

Арбитр Владимир Сельдяков, который обслуживал матч 26-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Анжи» (0:0).

«Что касается введения видеоповторов в футболе - лично я против этого. Понятно, что справедливость всегда и везде должна быть превыше всего, но чисто с судейской стороны могу объяснить свою позицию. Находясь на поле, я должен не бездумно соответствовать букве закона, а управлять людьми.

Представьте себе ситуацию: я не заметил какое-то нарушение, команда воспользовалась помощью видеорефери, после этого в течение всей игры я не смогу влиять на игроков, которые после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах и уже не заметил нарушение, которое было ранее.

Это вопрос психологии, который тоже очень важен. После таких случаев авторитет судей в глазах игроков и тренерского штаба команд неминуемо упадет до нуля», - цитирует Сельдякова ТАСС.

Напомним, ранее с инициативой о применении видеоповторов выступил «Краснодар».