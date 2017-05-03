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Форвард «Канелаша» дисквалифицирован на 4 года за удар коленом по лицу арбитра (видео)

Источник:  AFPКомментарии

Нападающий португальского «Канелаша» Марко Гонсалвеш получил дисквалификацию на четыре года и пять месяцев за удар арбитра по лицу, сообщает AFP.

34-летний Гонсалвеш во время игры грубо атаковал соперника, за что получил красную карточку и недовольный работой арбитра ударил того коленом по лицу.

В связи с чем дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии принял решение отстранить игрока на четыре года за нападение на судью, на два месяца за оскорбления и три – за нападение на соперника.

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