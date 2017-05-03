Форвард «Канелаша» дисквалифицирован на 4 года за удар коленом по лицу арбитра (видео)
Нападающий португальского «Канелаша» Марко Гонсалвеш получил
дисквалификацию на четыре года и пять месяцев за удар арбитра по лицу,
сообщает AFP.
34-летний Гонсалвеш во время игры грубо атаковал соперника, за что получил красную карточку и недовольный работой арбитра ударил того коленом по лицу.
В связи с чем дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии принял решение отстранить
игрока на четыре года за нападение на судью, на два месяца за оскорбления и три
– за нападение на соперника.
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