Форвард «Канелаша» дисквалифицирован на 4 года за удар коленом по лицу арбитра (видео)

Нападающий португальского «Канелаша» Марко Гонсалвеш получил дисквалификацию на четыре года и пять месяцев за удар арбитра по лицу, сообщает AFP.

34-летний Гонсалвеш во время игры грубо атаковал соперника, за что получил красную карточку и недовольный работой арбитра ударил того коленом по лицу.

В связи с чем дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии принял решение отстранить игрока на четыре года за нападение на судью, на два месяца за оскорбления и три – за нападение на соперника.