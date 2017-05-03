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Ари: Я действовал жестко, не мог смотреть, как бьют друзей

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что произошло в концовке матча с «Уралом», и не стал отвечать на оскорбления Романа Павлюченко.

- Признаюсь, что действовал жестко, но только потому, что конфликт начал игрок «Урала». На какой-то момент все успокоились. Но потом я увидел, что соперники начали толкать Фарфана! Я не мог просто стоять и наблюдать, как двух моих друзей, Мануэла и Фарфана, бьют. Посмотрите видео, из него все станет понятно. Но все эти события произошли на горячую голову.

- Что ответите Павлюченко, который много гадостей о вас наговорил?
- Павлюченко отвечать не буду. Все были на нервах, он тоже мог многое наговорить на горячую голову.

Сейчас хочу отметить титул с командой. Я очень счастлив! Хочу поздравить всех игроков, тренеров и руководство, всех, кто является частью команды. Спасибо болельщикам за такую мощную поддержку на матче и за то, что хорошо приняли меня в первого же дня. Мы едины, именно поэтому завоевали кубок! И хочу сказать спасибо тренеру и президенту «Локомотива», что поверили в мою работу, поверили в меня! Теперь я бы хотел отметить свой первый титул в России.


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