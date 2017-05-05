В Москве пройдет восьмой забен акции «Спорт во благо»

13 мая в Москве в Главном ботаническом саду им. Цицина РАН пройдет восьмой забег «Спорт во благо»



Цель забега – собрать средства на занятия студий социального и творческого развития детей с синдромом Дауна.

Несколько звезд российского шоу-бизнеса примут участие в благотворительной акции #ЗВЕЗДЫВОБЛАГО: вместе с подростками с синдромом Дауна они вступят в ряды волонтеров на благотворительном забеге. Цель акции #ЗВЁЗДЫВОБЛАГО – привлечь внимание общественности к проблеме восприятия людей с синдромом Дауна. Звездный волонтерский десант на своем личном примере разрушит стереотипы об ограниченности возможностей людей с особенностями развития. Полина Диброва, Тутта Ларсен, Валерий Стронский, Ирина Тонева и Александр Анатольевич вместе с ребятами с синдромом Дауна будут регистрировать участников, проводить разминку перед стартом, вручать участникам медали в зоне финиша, развлекать детей вместе с аниматорами, награждать победителей.

Благотворительный забег – это большой спортивно-семейный праздник, на который собираются любители и спортсмены, студенты, семьи и даже целые организации, чтобы поддержать детей с синдромом Дауна. Для самых креативных и с чувством юмора организаторы по традиции готовят костюмированный забег Fun Run на 300 м.

Подробная информация и регистрация на официальном сайте акции.