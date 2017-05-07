«Спартак» после 16-летнего перерыва стал чемпионом России
Московский «Спартак»
досрочно завоевал титул чемпиона России. Это произошло после завершения матча
27-го тура между «Зенитом» и «Тереком».
Матч завершился
вничью победой «Терека» - 1:0. «Спартак» после 27 матчей находится на первом
месте, имея в активе 63 очка. У его ближайших преследователей «Зенита» и ЦСКА
на 11 и 10 очков меньше, соответственно. Таким образом, «Спартак» стал
недосягаемым для конкурентов, так как за три оставшихся тура можно набрать не
более девяти очков.
В последний раз
чемпионом России «Спартак» становился 16 лет назад - в 2001 году. Это десятый
чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак»
имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.
Отметим, что «Спартак»
является лидером по количеству чемпионских титулов за всю историю чемпионатов
России. На втором месте ЦСКА, у которого шесть чемпионств, на третьем – «Зенит»
(четыре).
Также «Спартак» трижды выигрывал Кубок России и десять раз – Кубок СССР. Один раз стал победителем Кубка Федерации футбола СССР. Наивысшим достижением клуба в еврокубках (Кубке европейских чемпионов, Кубке УЕФА и Кубке обладателей кубков) является выход в 1/2 финала.
Матч
Голы
Мбенг 65 (0:1).
Состав
Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Жулиано, Хави Гарсия, Шатов, Жирков, Юсупов, Данни (Молло, 70), Дзюба (Кержаков, 83)
Терек: Городов, Анхель, Семёнов, Родолфо, Уциев, Иванов, Кузяев (Грозав, 81), Мохаммади, Пирис, Лебеденко (Торже, 66), Мбенг (Садаев, 76)
Предупреждения:
Удаления:
Шатов, 90 - нет
Место и дата
07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция