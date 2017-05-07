Массимо Каррера: В последние минуты испытал огромные эмоции, даже заплакал

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих эмоциях после того, как красно-белые оформили чемпионство.

«Благодарю за поздравления. В последние минуты испытал огромные эмоции, даже заплакал. Поздравляю болельщиков «Спартака». Также хочу выразить благодарность президенту Леониду Федуну за доверие, оказанное мне в прошлом году.

Что произошло вчера после матча с «Томью»? Я просто был голоден и спешил, чтобы посмотреть туринское дерби «Ювентус» – «Торино».

Останусь ли я в «Спартаке»? Да!», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» оформил чемпионство после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги.

«Спартак» стал десятикратным чемпионом России и выиграл первый титул за 16 лет.