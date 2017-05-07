Массимо Каррера: В последние минуты испытал огромные эмоции, даже заплакал
Главный тренер «Спартака»
Массимо Каррера рассказал о своих эмоциях после того, как красно-белые оформили
чемпионство.
«Благодарю за поздравления. В последние минуты испытал огромные эмоции, даже заплакал. Поздравляю болельщиков «Спартака». Также хочу выразить благодарность президенту Леониду Федуну за доверие, оказанное мне в прошлом году.
Что произошло вчера после матча с «Томью»? Я просто был голоден и спешил, чтобы посмотреть туринское дерби «Ювентус» – «Торино».
Останусь ли я в «Спартаке»? Да!», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, «Спартак» оформил чемпионство после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в 27-м туре премьер-лиги.
«Спартак» стал десятикратным чемпионом России и выиграл первый титул за 16 лет.
Матч
Голы
Промес 15 (1:0 - пен.).
Состав
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Адриано, 62)
Томь: Солосин, Карымов (Осипов, 46), Пульич, Митерев, Попов, Пугин, Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, Сасин (Салахутдинов, 84), Соболев
Предупреждения:
нет - Соболев, 29; Гвинейский, 30; Митерев, 33
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
06 мая 19:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция