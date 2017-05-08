Каррера – лучший тренер в истории «Спартака» по среднему количеству набранных очков

Вчера «Спартак» досрочно стал чемпионом России сезона-2016/17. Отметим, что Массимо Каррера остается лучшим тренером в российской истории «Спартака» по среднему количеству набранных очков.

В 26 матчах под руководством итальянского специалиста «Спартак» одержал 19 побед, три раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения. То есть в среднем за матч красно-белые набирали по 2,3 очка.

Пока это лучший показатель в российской истории «Спартака». Отметим, что у Дмитрия Аленичева 1,7 очка за игру.

Среднее количество набранных очков*

1. Массимо Каррера – 2,3

2. Георгий Ярцев – 2,1

3. Олег Романцев – 2,1

4. Станислав Черчесов – 2

5. Владимир Федотов – 1,8

* в чемпионате России