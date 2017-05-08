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Каррера – лучший тренер в истории «Спартака» по среднему количеству набранных очков

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера «Спартак» досрочно стал чемпионом России сезона-2016/17. Отметим, что Массимо Каррера остается лучшим тренером в российской истории «Спартака» по среднему количеству набранных очков.

В 26 матчах под руководством итальянского специалиста «Спартак» одержал 19 побед, три раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения. То есть в среднем за матч красно-белые набирали по 2,3 очка.

Пока это лучший показатель в российской истории «Спартака». Отметим, что у Дмитрия Аленичева 1,7 очка за игру.

Среднее количество набранных очков*
1. Массимо Каррера – 2,3
2. Георгий Ярцев – 2,1
3. Олег Романцев – 2,1
4. Станислав Черчесов – 2
5. Владимир Федотов – 1,8
* в чемпионате России

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