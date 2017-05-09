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Сборная России почтила память советских воинов и пленных в немецком городе Зигбурге (фото)

Источник:  ФХРКомментарии

Сегодня, 9 мая, сборная России по хоккею почтила память советских солдат и пленных мирных жителей, погибших в годы Второй мировой войны. 

Как сообщает пресс-служба ФХР, команда возложила цветы к мемориалу на городском кладбище Зигбурга.

«Благодаря усилиям энтузиастов из числа местных жителей на надгробных плитах остается все меньше надписей «Неизвестный», практически все погибшие здесь опознаны благодаря поискам в городских архивах Зигбурга и переписке с ветеранскими организациями бывших советских республик», – говорится в сообщении.

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Сборная России почтила память советских воинов и пленных в немецком городе Зигбурге (фото)
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