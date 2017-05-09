Сборная России почтила память советских воинов и пленных в немецком городе Зигбурге (фото)
Сегодня, 9 мая, сборная России по хоккею почтила память советских солдат и пленных мирных жителей, погибших в годы Второй мировой войны.
Как сообщает пресс-служба ФХР, команда возложила цветы к мемориалу на городском кладбище Зигбурга.
Сборная России почтила память советских солдат. Команда возложила цветы к мемориалу на городском кладбище Зигбурга: https://t.co/EgsunVFPy4 pic.twitter.com/w7AERXfL6K— Хоккей России (@russiahockey) 9 мая 2017 г.
«Благодаря усилиям энтузиастов из числа местных жителей на надгробных плитах остается все меньше надписей «Неизвестный», практически все погибшие здесь опознаны благодаря поискам в городских архивах Зигбурга и переписке с ветеранскими организациями бывших советских республик», – говорится в сообщении.
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