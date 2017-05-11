Евгений Плющенко: Путин – самый спортивный президент мира

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о впечатлениях от участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

«Мы сегодня проиграли в гала-матче «Легенды хоккея» против Сборной Ночной хоккейной лиги. Впервые проигрывать было совсем не обидно. Так как выиграла команда нашего президента! Владимир Владимирович забросил виртуозно шесть шайб! Воистину великий президент! Самый спортивный президент мира», – написал Плющенко в инстаграме.

Напомним, гала-матч Ночной хоккейной лиги прошел в среду в ледовом дворце спорта «Большой» в Сочи. Команда «Легенды хоккея», за которую выступал президент России Владимир Путин, победила сборную Ночной хоккейной лиги со счетом 17:6. Глава государства забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.