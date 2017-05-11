Матье Вальбуэна: Матч против «Аякса» - главный в сезоне

Бывший игрок московского «Динамо» а ныне «Лиона» Матье Вальбуэна - о сегодняшнем матче его команды в ½ финала Лиги Европы против «Аякса».

«Если не надеяться (на то, чтобы пройти «Аякс» - прим. ред.), то лучше и не играть, - сказал в интервью газете L’EquipeБывший игрок московского «Динамо» а ныне «Лиона» Матьо Вальбуэна о сегодняшнем матче его команды в ½ финала Лиги Европы против «Аякса». - Это не просто матч-реванш после жестокого и заслуженного поражения (1:4), но главный матч сезона – противоречивого по игре и результату. Может, не все получится, но настрой должен быть максимальным. Недавний пример «Барсы» против «ПСЖ» (6:1 – прим. ред.). Ведь в игровом плане команда не показала какой-то выдающенйся игры, но какой был настрой, какая энергия! А ведь ситуация у «Барсы» была тяжелее, чем у нас. В футболе все возможно. Но нужен подвиг. Дойти до полуфинала и просто сдаться?! Это не дело!»

В первом матче ½ финала Лиги Европы в Амстердаме «Аякс» победил 4:1.