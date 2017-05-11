Клод Пюэль: В матче с «Арсеналом» мы заслуживали ничью, а может, и победу

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль подвел итоги перенесенного матча 26-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2) на стадионе «Сент-Мэрис».

«Матчи с командами из первой шестерки чаще всего для нас так и складываются. Мы никак не можем выиграть. Каждый раз мы показываем классный футбол, имеем голевые моменты, но не можем поставить в них точку. Для игроков это очень обидно.

По моему мнению, мы заслуживали как минимум ничью, а возможно, победу. А «Арсенал» использовал свой шанс. Такой результат трудно принять», – приводит BBC слова Пюэля.

За три тура до окончания чемпионата «Саутгемптон» занимает десятое место. В следующем матче команда сыграет в гостях с «Мидлсбро», который уже потерял шансы на то, чтобы остаться в элитном дивизионе.