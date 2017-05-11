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Клод Пюэль: В матче с «Арсеналом» мы заслуживали ничью, а может, и победу

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Саутгемптона» Клод Пюэль подвел итоги перенесенного матча 26-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2) на стадионе «Сент-Мэрис».

«Матчи с командами из первой шестерки чаще всего для нас так и складываются. Мы никак не можем выиграть. Каждый раз мы показываем классный футбол, имеем голевые моменты, но не можем поставить в них точку. Для игроков это очень обидно.

По моему мнению, мы заслуживали как минимум ничью, а возможно, победу. А «Арсенал» использовал свой шанс. Такой результат трудно принять», – приводит BBC слова Пюэля.

За три тура до окончания чемпионата «Саутгемптон» занимает десятое место. В следующем матче команда сыграет в гостях с «Мидлсбро», который уже потерял шансы на то, чтобы остаться в элитном дивизионе.

Матч

Саутгемптон - Арсенал - 0:2 (0:0)

Голы

Санчес 60 (0:1). Жиру 83 (0:2).

Состав

Саутгемптон: Форстер, Соареш, Стивенс, Йосида, Бертран, Дэвис, Тадич (Родригес, 80), Ромеу, Уорд-Проуз (Буфал, 70), Рэдмонд (Лонг, 70), Габбьядини

Арсенал: Чех, Монреаль, Холдинг, Мустафи, Гиббс, Озил (Коклен, 89), Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 36), Рэмзи, Джака, Санчес, Уэлбек (Жиру, 80)

Предупреждения:

Уорд-Проуз, 44 - Озил, 73; Бельерин, 90

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

10 мая 21:45, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция

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