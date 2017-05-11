Гаджи Гаджиев: Желаю Семину с «Локомотивом» выиграть звание чемпиона России

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поздравил Юрия Семина с его 70-летием.

- Есть такая песня: «Дан приказ: ему - на запад, ей - в другую сторону». Мне вот дан приказ с футболом ехать на Урал, а ему вернуться в Москву, в «Локомотив», - рассказывает наставник «Амкара». - Несмотря на то, что я далеко нахожусь от него, я все равно его по-дружески обнимаю, по-мужски жму его руку. Хочу, чтобы он с «Локомотивом» сделал то, что много лет назад уже сделал - выиграл звание чемпиона России. И, конечно же, здоровья, хотя оно у него есть, но пусть будет побольше.