Дмитрий Чернышенко: Нет предпосылок, чтобы КХЛ пересмотрела пожизненную дисквалификацию Рыспаева

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко исключил, что пожизненная дисквалификация защитника «Барыса» Дамира Рыспаева будет в ближайшее время снята.

«Простить могут родители своего сына, когда он в чем-то провинился. СДК КХЛ наложил на Рыспаева пожизненную дисквалификацию за его неспортивное поведение. Его игра в том матче с «Куньлунем» не соответствует стандартам ИИХФ и КХЛ. Думаю, никто не будет с этим спорить. Его поведение не было одной из тех схваток, который традиционно добавляют интереса хоккейным матчам.

В хоккее не место таким проявлением своих бойцовских качеств. Рыспаеву стоит попробовать проявить себя в других лигах. Я знаю, у вас здесь проходит «Fight night», возможно, там он найдет для себя более подготовленных соперников. Пока предпосылок для того, чтобы СДК пересмотрел свое решение, нет. Особенно судя по поведению, которое Дамир Рыспаев продолжает демонстрировать», – приводит слова Чернышенко официальный сайт КХЛ.

Напомним, в августе прошлого года КХЛ наложила бессрочную дисквалификацию на Рыспаева за неспортивное поведение в матче предсезонного Кубка президента республики Казахстан с «Куньлунь Ред Стар».

Нынешний сезон Рыспаев провел в чемпионате Казахстана за «Номад».