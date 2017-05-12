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Петр Свидлер: Непреодолимой пропасти между Карлсеном и остальными нет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Москве в здании Центрального телеграфа проходит второй турнир серии Гран-при ФИДЕ. А накануне интервью «Советскому спорту» дал участник турнира, один из сильнейших гроссмейстеров мира Петр Свидлер.

- От Карлсена исходит такое мощное излучение, как, к примеру, от Каспарова?
- Мне повезло – я начинал играть с Магнусом, когда он был еще совсем юным. Поэтому у меня с ним приличный счет. Но на кого-то аура Карлсена, несомненно, действует.

- Карслен - первый среди равных, или на полголовы сильнее?
- Несомненно, сильнее. Но непреодолимой пропасти между ним и остальными топ-гроссмейстерами нет.

-  То есть, у него нет такого тотального превосходства над соперниками, как было у Карпова или Каспаровав в лучшие годы?
- Сейчас нет. Но в 2014 – 2016 годах Магнус полностью доминировал в турнирах.

- Сколько циклов Карлсен еще способен удерживать корону? 
- Матчи – сложная штука. Если предстоит поединок Карлсен – Крамник, то благодаря огромному матчевому опыту Володи, исход противостояния предсказать невозможно. Хотя в турнирах результаты у Магнуса получше.
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