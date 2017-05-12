Петр Свидлер: Непреодолимой пропасти между Карлсеном и остальными нет

В Москве в здании Центрального телеграфа проходит второй турнир серии Гран-при ФИДЕ. А накануне интервью «Советскому спорту» дал участник турнира, один из сильнейших гроссмейстеров мира Петр Свидлер.

- От Карлсена исходит такое мощное излучение, как, к примеру, от Каспарова?

- Мне повезло – я начинал играть с Магнусом, когда он был еще совсем юным. Поэтому у меня с ним приличный счет. Но на кого-то аура Карлсена, несомненно, действует.

- Карслен - первый среди равных, или на полголовы сильнее?

- Несомненно, сильнее. Но непреодолимой пропасти между ним и остальными топ-гроссмейстерами нет.

- То есть, у него нет такого тотального превосходства над соперниками, как было у Карпова или Каспаровав в лучшие годы?

- Сейчас нет. Но в 2014 – 2016 годах Магнус полностью доминировал в турнирах.

- Матчи – сложная штука. Если предстоит поединок Карлсен – Крамник, то благодаря огромному матчевому опыту Володи, исход противостояния предсказать невозможно. Хотя в турнирах результаты у Магнуса получше.