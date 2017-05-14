Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 2 ОТОттава
Формула-1  Гран-при Испании. Гонка
Футбол  Ростов- : -Рубин
Футбол  Томь- : -Терек
Футбол  Уфа- : -Анжи
Хоккей  Швейцария- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кайл Террис: Каждый ребенок мечтает играть в овертаймах в Кубок Стэнли

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Оттавы» Кайл Террис после первого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (2:1 OT) высказался о своем партнере Бобби Райане и матчах, переходящих в овертаймы.

«Райан играл необыкновенно. Он всегда был одним из наших лучших форвардов. Он создает моменты, очень умело обращается с шайбой и отчаянно бьется по всей площадке. Райан определенно вышел на новый уровень. Думаю, нам всем нужно прибавлять в плей-офф, и в этом он является для всех ярким примером.

Овертаймы – это самое интересное для нас. Плей-офф – это так весело. Это настоящий взрыв. Регулярный чемпионат прекрасен, но плей-офф – это то, для чего мы играем в хоккей. Я думаю, каждый ребенок мечтает играть в овертаймах в Кубок Стэнли. Это самое интересное», – приводит слова Терриса официальный сайт НХЛ.

Напомним, 30-летний Райан принес «Оттаве первую победу в серии, забросив шайбу на пятой минуте овертайма.

Второй матч пройдет 15 мая также на льду «пингвинов».

Матч

Питтсбург - Оттава - 1:2 О.Т. (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Пажо (Райан), 14:32 (0:1). Малкин (Хэйнси, Куниц), 54:25 (1:1). Райан 64:59 (1:2).

Место и дата

14 мая 02:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ги Буше: У «Оттавы» многое получилось, но это только первый матч. Не надо обольщатьсяГлавный тренер «Оттавы» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Питтсбургом» (2:1) в первом матче полуфинальной серии плей-офф.Евгений Малкин: «Питтсбургу» нужно играть, как в седьмом матче с «Вашингтоном»Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги первого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Оттавой» (1:2 OT).НХЛ близка к рекорду по матчам плей-офф, которые завершились в овертаймеПервый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ «Питтсбург» – «Оттава» (1:2 OT) стал 25-м в нынешнем розыгрыше, который завершился в овертайме.Разгромы от «Локо», «Арсенала» и России, первое поражение Канады на ЧМ и супергол Малкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Видео дня: Малкин забросил шайбу вратарю между щитков, находясь к нему спинойРоссийский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в первом матче полуфинал Кубка Стэнли забросил красивую шайбу в ворота «Оттавы».«Питтсбург» дома уступил «Оттаве», Малкин забросил одну шайбуВ первом матче серии полуфинала Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду в овертайме уступил «Оттаве» со счетом 1:2.Хенрик Лундквист: По-прежнему надеюсь, что смогу сыграть на ОлимпиадеГолкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился мнением об отказе НХЛ отпускать игроков лиги на Олимпиаду 2018 года.Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом стартового матча серии с «Оттавой»Букмекерские конторы выставили котировки на первую встречу финала Восточной конференции НХЛ, в которой «Питтсбург» примет «Оттаву».Андрей Миронов: Решение поехать в «Колорадо» принял после вылета «Динамо» из плей-оффЗащитник сборной России Андрей Миронов рассказал, когда он решился на отъезд в НХЛ.Кристобаль Юэ: Да Коста готов играть на уровне НХЛГолкипер сборной Франции Кристобаль Юэ прокомментировал новость о том, что его партнер по национальной команде, форвард ЦСКА Стефан Да Коста может перейти в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». Юэ считает, что Да Коста готов играть в НХЛ.Новичок НХЛ «Вегас» может подписать контракт с Да КостойКлуб «Вегас Голден Найтс», который будет выступать в НХЛ со следующего сезона, может подписать контракт с нападающим ЦСКА Стефаном Да Костой. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.Жуткий кадр, который объяснит: Овечкин правильно сделал, что не поехал на ЧМЖуткий кадр, который объяснит: Овечкин правильно сделал, что не поехал на ЧМЕсли у кого-то еще остались мысли, что Александр Овечкин зря не приехал в сборную России на чемпионат мира – это вы зря.Рене Фазель: Овечкин не молодеет, ему было бы сложно сыграть на чемпионате мираПрезидент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал отсутствие фамилии Александра Овечкина в дозаявке сборной России на чемпионат мира-2017.Александр Овечкин: Летом мне нужно больше работать, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Хочу становиться лучшеКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин надеется на то, что ему все же удастся завоевать Кубок Стэнли в составе своей команды.Каспарс Даугавиньш: Любой игрок с детских лет мечтает поиграть в НХЛФорвард сборной Латвии Каспарс Даугавиньш прокомментировал отъезд ряда звезд КХЛ за океан по окончании текущего сезона.«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» на старте финала КонференцииВ первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли «Анахайм» на домашнем льду в овертайме уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:3.«Челси» - чемпион Англии, первое очко белорусов на ЧМХ и «Локомотив-Кубань» в полуфинале Лиги ВТБ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Защитник Андрей Миронов подписал контракт с «Колорадо»«Колорадо Эвеланш» заключил соглашение с защитником сборной России Андреем Мироновым, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.Букмекеры отдают «Анахайму» небольшое примущество на старте серии с «Нэшвиллом»Букмекерские конторы выставили котировки на первую встречу финала Западной конференции НХЛ, в которой «Анахайм» примет «Нэшвилл».«Даллас» подписал шестилетний контракт с вратарем Бишопом«Даллас» заключил соглашение с голкипером Беном Бишопом. Контракт рассчитан на шесть лет, его сумма - 29,5 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте клуба.
Хоккей
Видео дня: Малкин забросил шайбу вратарю между щитков, находясь к нему спиной
Хоккей
«Питтсбург» дома уступил «Оттаве», Малкин забросил одну шайбу
Футбол
Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудком
Футбол
Пепе перейдет из «Реала» в «Интер»
все новости
Оттава
Оттавакалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Кайл Террис
Кайл Террисвсе новости
Бобби Райан
Бобби Райанвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости