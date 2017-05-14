Кайл Террис: Каждый ребенок мечтает играть в овертаймах в Кубок Стэнли

Форвард «Оттавы» Кайл Террис после первого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (2:1 OT) высказался о своем партнере Бобби Райане и матчах, переходящих в овертаймы.

«Райан играл необыкновенно. Он всегда был одним из наших лучших форвардов. Он создает моменты, очень умело обращается с шайбой и отчаянно бьется по всей площадке. Райан определенно вышел на новый уровень. Думаю, нам всем нужно прибавлять в плей-офф, и в этом он является для всех ярким примером.

Овертаймы – это самое интересное для нас. Плей-офф – это так весело. Это настоящий взрыв. Регулярный чемпионат прекрасен, но плей-офф – это то, для чего мы играем в хоккей. Я думаю, каждый ребенок мечтает играть в овертаймах в Кубок Стэнли. Это самое интересное», – приводит слова Терриса официальный сайт НХЛ.

Напомним, 30-летний Райан принес «Оттаве первую победу в серии, забросив шайбу на пятой минуте овертайма.

Второй матч пройдет 15 мая также на льду «пингвинов».