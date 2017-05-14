Сидни Кросби: «Питтсбургу» нужно найти способ прибавить

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал поражение своей команды от «Оттавы» в первом матче полуфинальной серии плей-офф.

- Это хоккей уровня плей-офф. Будут матчи, в которых появляются шансы забросить, но шайба не попадает в ворота. Но если играть правильно, то в итоге она туда попадtт. Думаю, нам надо просто сохранять такой же настрой и найти способ прибавить, - заявил Кросби.

Напомним, 30-летний нападающий Бобби Райан принес «Оттаве» первую победу в серии, забросив шайбу на пятой минуте овертайма.

Второй матч пройдет 15 мая также на льду «Пингвинов».