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Сидни Кросби: «Питтсбургу» нужно найти способ прибавить

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал поражение своей команды от «Оттавы» в первом матче полуфинальной серии плей-офф.

- Это хоккей уровня плей-офф. Будут матчи, в которых появляются шансы забросить, но шайба не попадает в ворота. Но если играть правильно, то в итоге она туда попадtт. Думаю, нам надо просто сохранять такой же настрой и найти способ прибавить, - заявил Кросби.

Напомним, 30-летний нападающий Бобби Райан принес «Оттаве» первую победу в серии, забросив шайбу на пятой минуте овертайма.

Второй матч пройдет 15 мая также на льду «Пингвинов».

Матч

Питтсбург - Оттава - 1:2 О.Т. (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Пажо (Райан), 14:32 (0:1). Малкин (Хэйнси, Куниц), 54:25 (1:1). Райан (Пажо, Стоун), 64:59 (1:2).

Место и дата

14 мая 02:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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