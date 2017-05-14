Владимир Плющев: С американцами будет показательный матч

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России против команды США в рамках группового этапа чемпионата мира. Который проходит в эти дни в Кельне и Париже.

- С американцами будет показательный матч, он будет носить принципиальный характер и перед плей-офф поможет оценить свои силы и силы ключевых соперников. США показали очень интересный хоккей, это достаточно интересный и амбициозный соперник, - рассказал Плющев ТАСС.

Матч сборных России и США пройдет 16 мая, встреча начнется в 17:15 по московскому времени.