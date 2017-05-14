Александр Пашков: Василевский прибавляет с каждым матчем

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об игре голкипера сборной России Андрея Василевского на чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Кельне и Париже.

- Говоря о Василевском, я считаю, что с каждым проведенным матче он прибавляет и, прежде всего, в уверенности. Хороший класс игры у него есть и он его сохраняет, но очень важно чувствовать себя уверенно во время игры. Он играет хорошо. В группе нам осталось провести две игры - ясно, что в матче с американцами ему надо играть обязательно. Как и, видимо, со сборной Латвии, - цитирует Пашкова «Р-Спорт».

Напомним, что после пяти матчей на турнире российская команда набрала 14 очков и лидирует в группе А. У сборной США 12 очков и второе место в турнирной таблице. Латвия, имея в своем активе девять очков, находится на четвертой строчке.

