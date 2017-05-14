ЧМ-2017 в Германии и Франции обошел по посещаемости ЧМ-2016 в России

Посещаемость чемпионата мира по хоккею 2017 года, который проходит в эти дни в Кельне и Париже, обошла всю посещаемость турнира 2016 года, проходившего в России.

Как сообщает «Р-Спорт», за девять дней 42 матча турнира посетило 431 040 зрителей, что превышает общую посещаемость чемпионата мира, который прошел в прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге (417 414 человек).

Напомним, что чемпионат мира проводится с 5 по 21 мая.

