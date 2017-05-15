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«Томи», «Луч-Энергии», «Факелу» и «Кубани отказано в получении лицензии РФС на следующий сезон

Источник:  ТАССКомментарии

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал, что четыре клуба не смогли получить лицензии Российского футбольного союза.

- Лицензирование на данный момент прошли 43 футбольных клуба, в том числе «Спартак-2» и «Зенит-2» - они тоже подразумеваются как футбольные клубы. Получили лицензии 37 клубов - все участники РФПЛ и ФНЛ плюс «Торпедо» из Армавира. Четырем клубам отказано - «Томи», «Луч-Энергии», «Факелу» и «Кубани». У них есть возможность подать апелляционные жалобы в течение трех дней с момента письменного уведомления; предварительная дата заседания апелляционного комитета - 30 мая, - приводит слова Летина ТАСС.

Добавим, что после 37 туров ФНЛ «Факле» занимает девятое место в турнирной таблице первенства, «Кубань» - десятое, «Луч-Энергия» - 11. «Томь» после 28-ми туров РФПЛ потеряла шансы сохранить прописку в премьер-лиге.

 

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