Борис Михайлов: Теперь у Знарка молодая и голодная до побед команда
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов позитивно оценил перспективы сборной России на чемпионате мира по хоккею.
- Хватит ли у подопечных Олега Знарка физических и эмоциональных сил на решающий поединок? Хватит. Я уверен. Это в прошлом сезоне Знарок в Евротуре беспокоился на этот счет, когда в его команде было немало ветеранов. Теперь же команда у нас молодая и голодная до побед, - цитирует Михайлова «Газета.ру».
Сегодня сборная России сыграет в Кельне с командой США.
Матч
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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