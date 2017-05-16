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Борис Михайлов: Теперь у Знарка молодая и голодная до побед команда

Источник:  Газета.RuКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов позитивно оценил перспективы сборной России на чемпионате мира по хоккею.

- Хватит ли у подопечных Олега Знарка физических и эмоциональных сил на решающий поединок? Хватит. Я уверен. Это в прошлом сезоне Знарок в Евротуре беспокоился на этот счет, когда в его команде было немало ветеранов. Теперь же команда у нас молодая и голодная до побед, - цитирует Михайлова «Газета.ру»

Сегодня сборная России сыграет в Кельне с командой США. 

Матч

Россия - США

Место и дата

16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция


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