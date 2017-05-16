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Игорь Албин: Матч открытия Кубка конфедераций железобетонно пройдет на стадионе при хорошем газоне

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал работу над газоном стадиона «Санкт-Петербург».

- Замена газона или прошивка нитками? Оба варианта согласованы со стороны ФИФА. 31 мая - точка невозврата для поля. Можем и с нынешним поработать, весна ведь. Можем и заменить. Матч 17 июня железобетонно пройдет на стадионе при хорошем газоне. Перенос матча «Зенит» - «Краснодар» - совместное решение поберечь слабую корневую систему газона и заняться санацией. Сейчас на стадионе используются лампы, которые имитируют солнечный свет, агротехники предлагают поднять температуру до 20 градусов, чтобы трава лучше росла. Сейчас температура - 18 градусов.

Мы зарезервировали два газона для стадиона на Крестовском: есть шикарный пятилетний газон, в идеальном состоянии. Я спокоен, потому что есть на что менять нынешний, это не проблема. Важно принять решение, - приводит слова Албина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, из-за плохого состояния газона матч 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» перенесен с арены на Крестовском острове на стадион «Петровский». Игра состоится 17 мая и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Стадион «Cанкт-Петербург» примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. «Зенит» провел две официальные встречи на арене против «Урала» и «Терека».
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