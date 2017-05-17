Виталий Мутко: Российские хоккеисты здорово играли против американцев, но проиграли
Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной страны по хоккею от американцев (3:5) на чемпионате мира-2017.
- Хоккей – это хоккей. Здорово играли, но проиграли. Много удалений было, нарушали много, немножко в обороне, как мне кажется, допустили слишком много ошибок. Сейчас плей-офф, задача была выйти с первого места, но команда будет играть в 1/4 финала, такой крупный отрезок пройти без осечек сложно, хотя повторюсь, что команда выглядела прилично. Пожелаем им удачи, мы все за них болеем, - заявил Мутко.
18 мая в Париже сборная России проведет четвертьфинальный матч с командой Чехии.
Матч
Россия - США - 3:5 (1:0, 2:3, 0:2)
Голы:
Гусев (Киселевич), 12:29 (1:0). Хэйс (Нелсон, Келлер), 21:00 (1:1 - бол.). Белов (Плотников, Андронов), 27:32 (2:1). Ларкин (Нелсон), 32:18 (2:2). Гусев (Шипачёв, Дадонов), 36:15 (3:2 - бол.). Хэйс (Годро, Бьюгстэд), 37:43 (3:3). Ли (Годро, Айкел), 52:57 (3:4 - бол.). Нелсон (Ларкин), 59:38 (3:5 - п.в.).
Место и дата
16 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция