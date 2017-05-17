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Элвис Мерзликинс: Меня могли возненавидеть за то, что я сказал о России. Приношу свои извинения

Источник:  ТАССКомментарии

Вратарь сборной Латвии по хоккею Элвис Мерзликинс извинился за свои резкие высказывания о России.

- Я знаю, что меня могли возненавидеть за то, что я сказал о России. Я извиняюсь - я не то имел ввиду: я хотел сказать, что меня не интересует КХЛ. Моя мечта - Национальная хоккейная лига, я так и сказал. Москва мне понравилась, так что я извиняюсь перед вашими болельщиками, - сказал Мерзликинс.

Ранее голкипер рассказал о том, что ему не нравится в России и в Москве, и поэтому он не стал рассматривать предложения от клубов Континентальной хоккейной лиги.

Сборная Латвии 16 мая уступила немцам в серии буллитов и не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата мира.



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