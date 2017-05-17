Ральф Крюгер: Я отклонил два предложения от клубов НХЛ. Рад, что там меня не забыли

Президент футбольного клуба «Саутгемптон» Ральф Крюгер не планирует возобновлять тренерскую карьеру в Национальной хоккейной лиге.

- Было приятно получить два предложения о работе из НХЛ. Рад, что меня там не забыли. Но я отказался. Сейчас я активно занимаюсь работой в «Саутгемптоне», мы хотим вывести клуб на новый уровень развития.

Я по-прежнему люблю хоккей. Многие мои друзья сейчас бьются в плей-офф НХЛ, я слежу за ними. Мой сын играет на чемпионате мира за сборную Германии. Я не закрываю эту страницу, но сейчас все мое внимание сосредоточено на «Саутгемптоне», - заявил Крюгер.

Напомним, Ральф Крюгер тренировал сборную Европы на Кубке мира-2016, с которой дошел до финала. Ранее он работал в НХЛ с «Эдмонтоном» и много лет возглавлял сборную Швейцарии.

