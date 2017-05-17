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Мирча Луческу: Впечатление, будто после матча со «Спартаком» Мутко дал судьям знак против «Зенита»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:0).

- Не могу не отметить, что после домашней игры со «Спартаком» у нас появились проблемы сами знаете какого-то характера. Было впечатление, что президент федерации дал знак против «Зенита». Наверно, он (Виталий Мутко – Прим.ред.) не должен был комментировать судейские решения того матча. Так же он не мог касаться удалений в матче с «Уралом», а те красные карточки были правомерны.

Даже уважаемый эксперт Валерий Газзаев это подтвердил. Все эти высказывания подействовали на игроков, потому что были явно против «Зенита». Были моменты, когда судьи были против нас, но местная пресса все равно критиковала команду, а не разбирала эти эпизоды. Спасибо моим игрокам, что в таких условиях показали себя с лучшей стороны, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.

Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.

В заключительном туре РФПЛ петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью». Оба матча состоятся 21 мая и начнутся в 15:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

Матч

Зенит - Краснодар - 1:0 (1:0)

Голы

Дзюба 12 (1:0).

Состав

Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба

Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон, Петров (Лаборде, 88), Смолов

Предупреждения:

Хави Гарсия, 61 - Каборе, 71

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

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