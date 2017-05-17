Хави Грасия: Готов ли я покинуть «Рубин»? Я готов выполнить свой контракт
Главный
тренер казанского «Рубина» Хави Грасия высказал мнение о поражении своих
подопечных в домашнем матче 29-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:2).
«Считаю, что начало матча для нас складывалось неплохо
и были опасные подходы. Но для того, чтобы побеждать в таких играх, моменты нужно
реализовывать. Наша команда старалась хорошо поработать в первом тайме. После удаления
играть стало тяжелее. Было много нарушений правил и моментов, которых свистели против
нас и было много спорных решений. Но команда выложилась и я не могу упрекнуть своих
игроков в желании. На одном из спорных моментов соперник забил гол.
- Вы готовы к тому, чтобы покинуть клуб? От вашей работы
ждали другого итога и команда никогда не заканчивала сезон ниже десятого места?
- Я не ясновидящий, но мы можем занять девятую
позицию. Если финишировать на девятом месте, то изменит ли это что-то? Давайте
говорить то, что есть. Я готов выполнить свой контракт и изначальный контракт
был мной подписан. В настоящий момент у меня нет причин говорить об обратном», - приводит «Бизнес-Онлайн» слова Грасии.
Встреча, прошедшая в среду на «Казань Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 49-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве после прямой красной карточки Мийо Цакташу за грубый подкат под Василия Березуцкого. На 72-й минуте со штрафного удара отличился бразилец Витиньо. А итоговый счет в компенсированное время установил вышедший на замену Алан Дзагоев.
Матч
Голы
Витиньо 72 (0:1). Дзагоев 90 (0:2).
Состав
Рубин: Рыжиков, Санчес, Кузьмин (Сонг, 55), Самбрано, Ткачук, Мвила (Ахметов, 87), Цакташ, Камболов, Жонатас, Рочина (Махатадзе, 64), Канунников
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Щенников (Миланов, 71), Березуцкий В. (Дзагоев, 57), Фернандес, Головин, Вернблум, Натхо, Чалов (Тошич, 89), Витиньо
Удаления:
Цакташ, 49 - нет
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция