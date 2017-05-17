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Хави Грасия: Готов ли я покинуть «Рубин»? Я готов выполнить свой контракт

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия высказал мнение о поражении своих подопечных в домашнем матче 29-го тура чемпионата России от ЦСКА (0:2).

«Считаю, что начало матча для нас складывалось неплохо и были опасные подходы. Но для того, чтобы побеждать в таких играх, моменты нужно реализовывать. Наша команда старалась хорошо поработать в первом тайме. После удаления играть стало тяжелее. Было много нарушений правил и моментов, которых свистели против нас и было много спорных решений. Но команда выложилась и я не могу упрекнуть своих игроков в желании. На одном из спорных моментов соперник забил гол.

- Вы готовы к тому, чтобы покинуть клуб? От вашей работы ждали другого итога и команда никогда не заканчивала сезон ниже десятого места?

- Я не ясновидящий, но мы можем занять девятую позицию. Если финишировать на девятом месте, то изменит ли это что-то? Давайте говорить то, что есть. Я готов выполнить свой контракт и изначальный контракт был мной подписан. В настоящий момент у меня нет причин говорить об обратном», - приводит «Бизнес-Онлайн» слова Грасии.

Встреча, прошедшая в среду на «Казань Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Первый тайм завершился без забитых мячей. На 49-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве после прямой красной карточки Мийо Цакташу за грубый подкат под Василия Березуцкого. На 72-й минуте со штрафного удара отличился бразилец Витиньо. А итоговый счет в компенсированное время установил вышедший на замену Алан Дзагоев.

Матч

Рубин - ЦСКА - 0:2 (0:0)

Голы

Витиньо 72 (0:1). Дзагоев 90 (0:2).

Состав

Рубин: Рыжиков, Санчес, Кузьмин (Сонг, 55), Самбрано, Ткачук, Мвила (Ахметов, 87), Цакташ, Камболов, Жонатас, Рочина (Махатадзе, 64), Канунников

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Щенников (Миланов, 71), Березуцкий В. (Дзагоев, 57), Фернандес, Головин, Вернблум, Натхо, Чалов (Тошич, 89), Витиньо

Удаления:

Цакташ, 49 - нет

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

17 мая 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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