Пи Кей Саббэн: «Нэшвилл» показал, что когда играет в свой хоккей, нас не остановить

Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн подвел итоги четвертого матча финальной серии плей-офф Западной конференции НХЛ с «Анахаймом» (2:3 OT).

«У них хорошая команда. Каждый матч серии будет очень упорным. В сегодняшней игре есть один позитивный момент. Мы еще раз показали, что, когда мы играем в наш хоккей, нас не остановить. Нам удался третий период, у нас был шанс победить.

Были шансы и в овертайме, но не повезло. Когда бросаешь по воротам, может произойти много хорошего. Они бросили и забили. Шайба влетела в сетку от моей клюшки. Обидно», – приводит слова Саббэна официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Нэшвилл» потерпел первое поражение на своем льду в нынешнем розыгрыше плей-офф.

Счет в серии стал равным (2-2). Пятый матч пройдет в субботу на льду «Анахайма».