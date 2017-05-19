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ИИХФ увеличила число команд в элите женского чемпионата мира

Источник:  Р-СпортКомментарии

Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение об увеличении количества команд в элитном дивизионе женского чемпионата мира с восьми до десяти.

В нынешнем сезоне в женском чемпионате мира приняли участие восемь команд, разделенных на две группы по четыре команды. При этом команды группы A гарантированно попадали в плей-офф. К ним присоединялись две команды из группы B.

В первом дивизионе выступают 12 команд, разделенных на две группы по шесть команд. Победители каждой из них добиваются повышения в классе.

На данный момент в элитный дивизион женского чемпионата мира входят команды: России, США, Канады, Финляндии, Германии, Швеции, Швейцарии и Японии.

Добавим, что в следующем сезоне женский чемпионат мира проводиться не будет в связи с Олимпийскими играми. В 2019 году турнир примет Финляндия.

Конгресс ИИХФ проходит в Кельне в рамках мужского чемпионата мира.

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