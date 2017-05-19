Россия будет играть в Минске на ЧМ-2021

Сборная России проведет матчи группового этапа чемпионата мира 2021 года в Минске, сообщает член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) и вице-президент Федерации хоккея Белоруссии Сергей Гончаров.

«По договоренности с латвийской стороной Россия будет играть в Минске. Это требование, на которое латвийские коллеги сразу согласились. А Финляндия будет играть в Риге», – приводит «Р-Спорт» слова Гончарова.

Напомним, на конгрессе ИИХФ было определено место проведения чемпионата мира 2021 года. Заявка Белоруссии и Латвии выиграла у единственного конкурента – Финляндии. Разница составила всего три голоса – 55 против 52.