Минское «Динамо» полностью откажется от легионеров

Минское «Динамо» планирует полностью отказаться от легионеров, заявил министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич по итогам доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Главе государства была предложена новая концепция развития хоккейного клуба «Динамо-Минск». Одним из направлений этой концепции является перспективный и полный отказ от услуг легионеров, в том числе в тренерском штабе.

Мы хотим стимулировать наш национальный хоккей, нашу национальную хоккейную школу. И одним из способов такого стимулирования находим возможность отказа от иностранной помощи», – приводит БЕЛТА слова Шуневича.

Напомним, на чемпионате мира в Кельне и Париже сборная Белоруссии заняла предпоследнее место в группе B.