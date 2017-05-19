Болельщики «Кузни» обратились к Путину с просьбой спасти команду

Болельщики новокузнецкого «Металлурга» создали петицию в поддержку клуба, обращенную к президенту РФ Владимиру Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович! 16 мая 2016 года в матче чемпионата мира по хоккею Россия - Норвегия на льду честь нашей страны защищало трое новокузнечан. 3:0! Гол забивает новокузнечанин Иван Телегин,в защите новокузнечанин Дмитрий Орлов, на воротах новокузнечанин Илья Сорокин. А еще в составе сборной - знаменитый вратарь Сергей Бобровский, тоже наш.

Я обращаюсь к Вам с вопросом, сколько еще нужно воспитанников хоккейной школы Новокузнецка в сборной, чтобы компания «Евраз», которая является спонсором нашей хоккейной команды, начала достойно ее финансировать? Нашему «Металлургу» «Евраз» дает мизерные деньги - с этой суммой «Металлург» не сможет конкурировать с другими командами, он просто вылетит из Континентальной хоккейной лиги. А вместо него в КХЛ зайдет КИТАЙСКАЯ команда. И это при том, что в Кузбассе «Евраз» зарабатывает миллиарды и миллиарды долларов на металле и угле.

Кто еще должен, кроме Владимира Владимировича Путина увлекаться хоккеем, чтобы «Евраз» обратил внимание на этот столь популярный в городе спорт? Дмитрий Медведев? Но и он, приехав в Новокузнецк, заявил, что городу нужен хоккей. Господь Бог? Или Обама? А может серьезно - Обама, раз «Евраз» работает в т.ч. и в США? Новокузнечане должны писать в Белый дом:»Барак Хусейнович, у вас компания в США работает, им скидки в Новокузнецке дают на землю, надеются, может Вы, Барак Хуссейнович, им укажете, что там где ты зарабатываешь, надо и вкладываться?» Но это ж бред! Мы обращаемся именно к Вам, потому что знаем - достаточно лишь Вашего сурового взгляда в сторону руководства «Евраза»и деньги на ХК «Металлург» моментально найдутся». - говорится в петиции.

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