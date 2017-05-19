Чемпионат мира 2022 года пройдет в Финляндии

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о проведении чемпионата мира 2022 года в Финляндии. Об этом решении объявил президент организации Рене Фазель.

Финляндия примет чемпионат мира уже в четвертый раз в XXI веке. Ранее турнир проходил в стране в 2003 году, а также в 2012 и 2013 годах совместно со Швецией.

Финляндия претендовала на чемпионат мира 2021 года, однако по итогам голосования турнир получили Белоруссия и Латвия. При этом решение о проведении ЧМ-2022 в Финляндии было принято единогласно.

Добавим, что чемпионат мира 2018 года пройдет в Копенгагене и Хернинге, после этого турниры примут Братислава и Кошице (2019) и Цюрих и Лозанна (2020).