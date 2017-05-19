Усманов предложил 1,3 миллиарда долларов за лондонский «Арсенал»

Российский бизнесмен Алишер Усманов, владеющий 30-ю процентами акций»Арсенала», предложил американскому спортивному магнату Стэну Кронке 1,3 миллиарда долларов за 67% акций лондонского клуба, сообщает The Financial Times.

По информации издания, Усманов в прошлом месяце обратился к Кронке с предложением, сам же американский бизнесмен оценивает свою долю в 2 миллиарда долларов.

«Канониры» за тур до конца чемпионата с 72 очками занимаю пятое место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля», который идет четвертым в зоне Лиги чемпионов, на одно очко. В заключительном матче АПЛ подопечные Арсена Венгера 21 мая примут «Эвертон».

Напомним, Усманов приобрел 14,6 процентов акций «Арсенала» в 2007 году за 75 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом году российский бизнесмен увеличил свою долю до 30 процентов, выкупив часть акций у Фархада Мошири.