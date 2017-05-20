Утешительный финал ЦСКА, победа «Питтсбурга», и условие игроков «Зенита». Главные новости утра
«Советский спорт» знакомит вас с главными новостями субботнего утра.
1. «Питтсбург» обыграл «Оттаву» и вновь сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли.
2. Определился соперник ЦСКА в матче за третье место «Финала четырех» Евролиги - им стал мадридский «Реал», уступивший «Фенербахче».
3. Группа игроков «Зенита» намерена покинуть команду, если из нее не уйдет Мирча Луческу.
4. Еще один футболист питерцев - Йоан Молло, если верить французскому журналисту, на следующей неделе получит российский паспорт.
5. Российский бизнесмен Алишер Усманов предложил 1,3 млрд долларов за лондонский «Арсенал».
6. Сборная Испании по пенальти одолела команду Англии в финале чемпионата Европы среди юношей до 17 лет.
7. «Кливленд» удвоил преимущество в серии плей-офф НБА с «Бостоном».
8. Красногорский «Зоркий» возвращается в элитный дивизион отечественного хоккея с мячом.
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