ФХМР назвала обладателей индивидуальных наград по итогам сезона
Исполком ФХМР утвердил список хоккеистов, тренеров, руководителей и судей, награжденных индивидуальными призами Федерации хоккея с мячом России по итогам сезона 2016/17 годов.
Индивидуальные призы ФХМР по итогам сезона 2016/2017 годов:
1. Самый ценный игрок — Шардаков Юрий («СКА-Нефтяник» г. Хабаровск)
2. Самый результативный игрок по системе «гол+пас» — Бондаренко Артём («СКА-Нефтяник» г. Хабаровск)
3. Лучший снайпер — Бондаренко Артём («СКА-Нефтяник» г. Хабаровск)
4. Лучший новичок — Филиппов Евгений («Динамо» г. Москва)
5. Лучший вратарь — Черных Роман («Енисей» г. Красноярск)
6. Лучший защитник — Викулин Юрий («Енисей» г. Красноярск)
7. Лучший полузащитник — Ишкельдин Максим («СКА-Нефтяник «г. Хабаровск)
8. Лучший нападающий — Иванушкин Евгений («Байкал-Энергия» г. Иркутск)
9. Игрок-джентльмен — Шабуров Сергей («Динамо» г. Москва)
10. Руководитель Клуба Чемпиона — Руководитель хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск
11. Тренер Клуба Чемпиона — Юрьев Михаил Юрьевич («СКА-Нефтяник» г. Хабаровск)
12. Самый ценный игрок плей-офф — Ишкельдин Максим («СКА-Нефтяник» г. Хабаровск)
13. Лучший судья — Минаев Григорий (г. Санкт-Петербург).