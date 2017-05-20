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ФХМР назвала обладателей индивидуальных наград по итогам сезона

Игорь Зетилов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Исполком ФХМР утвердил список хоккеистов, тренеров, руководителей и судей, награжденных индивидуальными призами Федерации хоккея с мячом России по итогам сезона 2016/17 годов.

Индивидуальные призы ФХМР по итогам сезона 2016/2017 годов:

1. Самый ценный игрок — Шардаков Юрий («СКА-Нефтяник» г. Хабаровск)

2. Самый результативный игрок по системе «гол+пас» — Бондаренко Артём («СКА-Нефтяник» г. Хабаровск)

3. Лучший снайпер — Бондаренко Артём («СКА-Нефтяник» г. Хабаровск)

4. Лучший новичок — Филиппов Евгений («Динамо» г. Москва)

5. Лучший вратарь — Черных Роман («Енисей» г. Красноярск)

6. Лучший защитник — Викулин Юрий («Енисей» г. Красноярск)

7. Лучший полузащитник — Ишкельдин Максим («СКА-Нефтяник «г. Хабаровск)

8. Лучший нападающий — Иванушкин Евгений («Байкал-Энергия» г. Иркутск)

9. Игрок-джентльмен — Шабуров Сергей («Динамо» г. Москва)

10. Руководитель Клуба Чемпиона — Руководитель хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» г. Хабаровск

11. Тренер Клуба Чемпиона — Юрьев Михаил Юрьевич («СКА-Нефтяник» г. Хабаровск)

12. Самый ценный игрок плей-офф — Ишкельдин Максим («СКА-Нефтяник» г. Хабаровск)

13. Лучший судья — Минаев Григорий (г. Санкт-Петербург).

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