Лучшие ДЮСШ – в Кемерове, Красноярске и Новосибирске

Исполком Федерации хоккея с мячом России утвердил итоги по определению лучших детско-юношеских спортивных школ и лучших детских тренеров сезона 2016/17 годов.

Лучшие ДЮСШ России по итогам сезона 2016/17 годов

1 место — МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» г. Кемерово

2 место — КГАУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом «Енисей» г. Красноярск

3 место — ГАУ ДО Новосибирской области «Центр по хоккею с мячом «Сибсельмаш»

При определении лучших спортивных школ Комитет по проведению соревнований ФХМР учитывал следующие показатели:

1. Занятые места в официальных всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом и мини-хоккею с мячом (Первенство России, «Плетеный мяч» турнир на призы Святейшего Патриарха и т. д.), проводимых под эгидой ФХМР.

2. Количество спортсменов ДЮСШ — победителей и призеров юниорских и юношеских Первенств мира в составе сборной команды России.

3. Количество команд спортивной школы в финальных этапах официальныхвсероссийских соревнований по хоккею с мячом и мини-хоккею с мячом (Первенство России, «Плетеный мяч» турнир на призы Святейшего Патриарха и т. д.), проводимых под эгидой ФХМР.

Список 10-ти лучших детских тренеров

по итогам сезона 2016/17 годов

1. Китьков Владимир Владимирович — МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» г. Кемерово

2. Щетинин Дмитрий Анатольевич — КГАУ ДО СДЮСШОР «Хоккейный клуб Енисей» г. Красноярск

3. Савченко Александр Николаевич — ГАУ ДО НСО «Центр по хоккею с мячом «Сибсельмаш» г. Новосибирск

4. Попков Аркадий Маратович — МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» г. Кемерово

5. Нагибин Сергей Викторович — АНО «Центр разватия хоккея с мячом Кировской области»

6. Домбровский Иван Эдуардович — ГАУ АО «Региональный центр развития спорта «Водник» г. Архангельск

7. Лопухин Игорь Геннадьевич — МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» г. Абакан

8. Теплоухов Сергей Геннадьевич — ГАУ Свердловской области «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по командным игровым видам спорта»

9. Янцен Герман Юрьевич — КГАОУДО «Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом» г. Хабаровск

10. Костюнев Валерий Николаевич — ОГБУСП СДЮСШОР по хоккею с мячом «СДЮСШОР-Волга» г. Ульяновск.