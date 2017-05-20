Лучшие ДЮСШ – в Кемерове, Красноярске и Новосибирске
Исполком
Федерации хоккея с мячом России утвердил итоги по определению лучших
детско-юношеских спортивных школ и лучших детских тренеров сезона 2016/17
годов.
Лучшие
ДЮСШ России по итогам сезона 2016/17 годов
1
место — МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» г. Кемерово
2
место — КГАУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом «Енисей» г. Красноярск
3
место — ГАУ ДО Новосибирской области «Центр по хоккею с мячом «Сибсельмаш»
При
определении лучших спортивных школ Комитет по проведению соревнований ФХМР
учитывал следующие показатели:
1.
Занятые места в официальных всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом и
мини-хоккею с мячом (Первенство России, «Плетеный мяч» турнир на призы Святейшего
Патриарха и т. д.), проводимых под эгидой ФХМР.
2.
Количество спортсменов ДЮСШ — победителей и призеров юниорских и юношеских
Первенств мира в составе сборной команды России.
3.
Количество команд спортивной школы в финальных этапах официальныхвсероссийских
соревнований по хоккею с мячом и мини-хоккею с мячом (Первенство России,
«Плетеный мяч» турнир на призы Святейшего Патриарха и т. д.), проводимых под
эгидой ФХМР.
Список
10-ти лучших детских тренеров
по
итогам сезона 2016/17 годов
1.
Китьков Владимир Владимирович — МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» г. Кемерово
2.
Щетинин Дмитрий Анатольевич — КГАУ ДО СДЮСШОР «Хоккейный клуб Енисей» г.
Красноярск
3.
Савченко Александр Николаевич — ГАУ ДО НСО «Центр по хоккею с мячом
«Сибсельмаш» г. Новосибирск
4.
Попков Аркадий Маратович — МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» г. Кемерово
5.
Нагибин Сергей Викторович — АНО «Центр разватия хоккея с мячом Кировской
области»
6.
Домбровский Иван Эдуардович — ГАУ АО «Региональный центр развития спорта
«Водник» г. Архангельск
7.
Лопухин Игорь Геннадьевич — МБУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом» г. Абакан
8.
Теплоухов Сергей Геннадьевич — ГАУ Свердловской области «Центр подготовки
спортивных сборных команд Свердловской области по командным игровым видам
спорта»
9.
Янцен Герман Юрьевич — КГАОУДО «Хабаровский краевой центр развития хоккея с
мячом» г. Хабаровск
10.
Костюнев Валерий Николаевич — ОГБУСП СДЮСШОР по хоккею с мячом «СДЮСШОР-Волга»
г. Ульяновск.