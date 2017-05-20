Андрей Коваленко: Сборная России проводит чемпионат мира ярче, чем канадцы

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею Канада - Россия.

- Если говорить объективно, нынешняя сборная России проводит чемпионат мира – 2017 ярче, чем канадцы. Да и мастеров уровня Линдроса у них в сборной нынешнего созыва нет, тогда как у нас есть звёзды и КХЛ, и НХЛ.

Поэтому России надо выдавать сто процентов своего потенциала и Канаду обыгрывать! Тем более что именно наша встреча станет, на мой взгляд, скрытым финалом турнира, а ее победитель будет явным претендентом на золото, - заявил Коваленко.

Матч Канада - Россия начнется сегодня в 16:15 по московскому времени в Кельне.