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Андрей Коваленко: Сборная России проводит чемпионат мира ярче, чем канадцы

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею Канада - Россия.

- Если говорить объективно, нынешняя сборная России проводит чемпионат мира – 2017 ярче, чем канадцы. Да и мастеров уровня Линдроса у них в сборной нынешнего созыва нет, тогда как у нас есть звёзды и КХЛ, и НХЛ.

Поэтому России надо выдавать сто процентов своего потенциала и Канаду обыгрывать! Тем более что именно наша встреча станет, на мой взгляд, скрытым финалом турнира, а ее победитель будет явным претендентом на золото, - заявил Коваленко.

Матч Канада - Россия начнется сегодня в 16:15 по московскому времени в Кельне.

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Матч

Канада - Россия

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция


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