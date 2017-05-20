Владимир Крикунов: Мне не понравилась линия обороны канадцев, шансы на победу России высоки

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира по хоккею Канада - Россия.

- Игра будет очень интересной. Думаю, наши ребята будут сверхмотивированы, сборная Канады – отличный раздражитель. Несколько раз видел их игры, у канадцев мне не понравилась линия обороны. У них рослые ребята, но не очень подвижные, немного неловкие, тяжело им придется против наших нападающих.

У нас Василевский очень хорошо играет, три матча без пропущенных шайб – это серьезный показатель. Главное, чтобы наши были настроены, как в игре с чехами. Шансы на победу россиян крайне высоки. Кузнецов сможет достойно заменить Наместникова в звене с Панариным и Кучеровым, - цитирует Крикунова агентство ТАСС.

Матч Канада - Россия начнется сегодня в 16:15 по московскому времени в Кельне.

Матч Канада - Россия Место и дата 20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция



