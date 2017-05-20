Андрей Николишин: Самое слабое звено в сборной Канады – вратари

Тренер Андрей Николишин поделился ожиданиями от матча Канада - Россия в полуфинале чемпионата мира-2017.

– У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, есть изъяны в игре. Это хоккей, и побеждает на льду тот, кто хитрее, умнее, тот, кто сумел воспользоваться ошибками соперника и реализовал свои шансы. Да, мы не обыгрывали канадцев шесть лет, но каждый неудачный матч - это отдельная история.

Самое слабое звено в нынешнем составе «кленовых листьев» — это вратари Кэлвин Пикар и Чад Джонсон. Плюс не обходится без огрехов в обороне. Да, в КХЛ Крис Ли - один из ведущих атакующих защитников, но на уровне сборной проигрывает очень много индивидуальной борьбы. Хоккеиста «Металлурга» здесь регулярно обыгрывают один в один. Овертайм матча с Швейцарией это только подтвердил. И таких нюансов очень много. В полуфинале нас ждут настоящие хоккейные шахматы, – заявил Николишин в интервью «RT на русском».

Матч Канада - Россия начнется сегодня в 16:15 по московскому времени в Кельне.