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Андрей Николишин: Самое слабое звено в сборной Канады – вратари

Источник:  RT на русскомКомментарии

Тренер Андрей Николишин поделился ожиданиями от матча Канада - Россия в полуфинале чемпионата мира-2017.

– У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны, есть изъяны в игре. Это хоккей, и побеждает на льду тот, кто хитрее, умнее, тот, кто сумел воспользоваться ошибками соперника и реализовал свои шансы. Да, мы не обыгрывали канадцев шесть лет, но каждый неудачный матч - это отдельная история.

Самое слабое звено в нынешнем составе «кленовых листьев» — это вратари Кэлвин Пикар и Чад Джонсон. Плюс не обходится без огрехов в обороне. Да, в КХЛ Крис Ли - один из ведущих атакующих защитников, но на уровне сборной проигрывает очень много индивидуальной борьбы. Хоккеиста «Металлурга» здесь регулярно обыгрывают один в один. Овертайм матча с Швейцарией это только подтвердил. И таких нюансов очень много. В полуфинале нас ждут настоящие хоккейные шахматы, – заявил Николишин в интервью «RT на русском».

Матч Канада - Россия начнется сегодня в 16:15 по московскому времени в Кельне.

Голосование: Кто сыграет в финале ЧМХ-2017?

Матч

Канада - Россия

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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