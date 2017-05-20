Читатели «Советского спорта» полагают, что в финале ЧМХ-2017 сыграют сборные России и Швеции
Сегодня в Кельне состоятся два полуфинальных матча чемпионата мира по хоккею.
В 16:15 по московскому времени на лед «Ланксесс-Арены» выйдут сборные России и Канады.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
А в 20:15 начнется второй полуфинал: Швеция - Финляндия.
Большинство читателей «Советского спорта» (40,4%) считают, что за золотые медали мирового первенства в воскресенье сразятся россияне и шведы.
Матч
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
20 мая 20:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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