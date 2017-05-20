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Читатели «Советского спорта» полагают, что в финале ЧМХ-2017 сыграют сборные России и Швеции

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Кельне состоятся два полуфинальных матча чемпионата мира по хоккею. 

В 16:15 по московскому времени на лед «Ланксесс-Арены» выйдут сборные России и Канады.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

А в 20:15 начнется второй полуфинал: Швеция - Финляндия.

Большинство читателей «Советского спорта» (40,4%) считают, что за золотые медали мирового первенства в воскресенье сразятся россияне и шведы.

Голосование: Кто сыграет в финале ЧМХ-2017?

Матч

Канада - Россия

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Швеция - Финляндия

Место и дата

20 мая 20:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция


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