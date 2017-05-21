Рене Фазель: Команды на чемпионате мира очень выровнялись, что стало большим сюрпризом

Президент IIHF Рене Фазель поделился своим мнением о ходе борьбы на чемпионате мира по хоккею-2017.

- Команды на нынешнем турнире очень выровнялись, это стало для меня большим сюрпризом. Немного разочарован выступлением команды Словакии, ждал от нее большего. Немецкая команда была великолепна, то же самое могу сказать и о швейцарцах. Особняком стоят сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, которые всегда показывают высокий результат, - заявил Фазель.

Напомним, сегодня в матче за бронзу сборная России сразится с финнами, а позднее в финале сыграют канадцы и шведы.

Матч Россия - Финляндия Место и дата 21 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

Матч Канада - Швеция Место и дата 21 мая 21:45, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция





