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Букмекеры считают сборную Канады фаворитом финала чемпионата мира

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня сборные Канады и Швеции сразятся за золотые медали чемпионата мира по хоккею-2017.

Букмекеры считают фаворитом матча «кленовых листьев». На их победу можно поставить с коэффициентом 1,92. Котировки на победу шведов - 3,28, на ничью в основное время матча - 4,28.

Финал начнется на арене в Кельне в 21:45 по московскому времени.

А в 17:15 состоится «бронзовый» матч Россия - Финляндия.

Матч

Канада - Швеция

Место и дата

21 мая 21:45, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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