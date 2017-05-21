Букмекеры считают сборную Канады фаворитом финала чемпионата мира
Сегодня сборные Канады и Швеции сразятся за золотые медали чемпионата мира по хоккею-2017.
Букмекеры считают фаворитом матча «кленовых листьев». На их победу можно поставить с коэффициентом 1,92. Котировки на победу шведов - 3,28, на ничью в основное время матча - 4,28.
Финал начнется на арене в Кельне в 21:45 по московскому времени.
А в 17:15 состоится «бронзовый» матч Россия - Финляндия.
Матч
Место и дата
21 мая 21:45, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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