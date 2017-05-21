Сергей Мяус: Совмещать две должности было бы не совсем правильно
Уход с поста главного тренера сборной России был вызван желанием полностью сосредоточиться на работе в Федерации хоккея с мячом России, сказал исполняющий обязанности директора по организации и проведению соревнований Сергей Мяус.
Напомним, под руководством Мяуса сборная России дважды выигрывала золотые медали чемпионатов мира (2015, 2016), а в 2017 году команда заняла второе место.
Исполком ФХМР в четверг принял отставку Мяуса, назначив главным тренером сборной России Михаила Юрьева.
«Я на
исполкоме федерации отчитался за проделанную работу, - сказал Мяус. - И в
данной ситуации я хочу полностью сосредоточиться на работе в федерации, а
совмещать две должности было бы не совсем правильно. Мне на исполкоме задавали
некоторые вопросы, но в итоге моя работа была признана удовлетворительной.
Потому что за эти годы ряд игроков из молодежной сборной удалось довести до
уровня первой команды. А что касается результата - не всегда же команда
выигрывает».