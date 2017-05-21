Сергей Мяус: Совмещать две должности было бы не совсем правильно

Уход с поста главного тренера сборной России был вызван желанием полностью сосредоточиться на работе в Федерации хоккея с мячом России, сказал исполняющий обязанности директора по организации и проведению соревнований Сергей Мяус.

Напомним, под руководством Мяуса сборная России дважды выигрывала золотые медали чемпионатов мира (2015, 2016), а в 2017 году команда заняла второе место.

Исполком ФХМР в четверг принял отставку Мяуса, назначив главным тренером сборной России Михаила Юрьева.

«Я на исполкоме федерации отчитался за проделанную работу, - сказал Мяус. - И в данной ситуации я хочу полностью сосредоточиться на работе в федерации, а совмещать две должности было бы не совсем правильно. Мне на исполкоме задавали некоторые вопросы, но в итоге моя работа была признана удовлетворительной. Потому что за эти годы ряд игроков из молодежной сборной удалось довести до уровня первой команды. А что касается результата - не всегда же команда выигрывает».