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Федор Канарейкин: Усталость не позволила сборной России сохранить результат в матче с Канадой

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга», «Авангарда» и «Спартака» Федор Канарейкин поделился своим мнением о полуфинальном матче чемпионата мира Канада - Россия.

Мы два периода демонстрировали хороший хоккей, но потом начались удаления, которые не дали спокойно доработать до конца. Россияне пропустили в начале периода, а потом здорово действовали в меньшинстве, но усталость не позволила сохранить результат. Эта проблема преследует команду весь турнир.

После шайбы Марка Шайфли в начале третьей двадцатиминутки команда Знарка потеряла нить игры, а канадцы диктовали свои условия, с каждой сменой они дожимали соперника и в конечном итоге добились своего.

Канадцы заставили нас играть в свой хоккей в третьем периоде, а вместе с этим мы отдали инициативу. В последние годы ситуацию можно описать следующей фразой: «В хоккей играют все, а выигрывает Канада», - рассказал Канарейкин в интервью «RT на русском».

Сегодня сборные России и Финляндии сразятся за бронзу мирового первенства-2017, а канадцы в финале сыграют со шведами.

Голосование: В чем главная причина поражения сборной России от Канады?

Матч

Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)

Голы:

Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).

Место и дата

20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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