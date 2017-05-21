Федор Канарейкин: Усталость не позволила сборной России сохранить результат в матче с Канадой

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга», «Авангарда» и «Спартака» Федор Канарейкин поделился своим мнением о полуфинальном матче чемпионата мира Канада - Россия.

Мы два периода демонстрировали хороший хоккей, но потом начались удаления, которые не дали спокойно доработать до конца. Россияне пропустили в начале периода, а потом здорово действовали в меньшинстве, но усталость не позволила сохранить результат. Эта проблема преследует команду весь турнир.

После шайбы Марка Шайфли в начале третьей двадцатиминутки команда Знарка потеряла нить игры, а канадцы диктовали свои условия, с каждой сменой они дожимали соперника и в конечном итоге добились своего.

Канадцы заставили нас играть в свой хоккей в третьем периоде, а вместе с этим мы отдали инициативу. В последние годы ситуацию можно описать следующей фразой: «В хоккей играют все, а выигрывает Канада», - рассказал Канарейкин в интервью «RT на русском».

Сегодня сборные России и Финляндии сразятся за бронзу мирового первенства-2017, а канадцы в финале сыграют со шведами.