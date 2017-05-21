Федор Канарейкин: Усталость не позволила сборной России сохранить результат в матче с Канадой
Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга», «Авангарда» и «Спартака» Федор Канарейкин поделился своим мнением о полуфинальном матче чемпионата мира Канада - Россия.
Мы два периода демонстрировали хороший хоккей, но потом начались удаления, которые не дали спокойно доработать до конца. Россияне пропустили в начале периода, а потом здорово действовали в меньшинстве, но усталость не позволила сохранить результат. Эта проблема преследует команду весь турнир.
После шайбы Марка Шайфли в начале третьей двадцатиминутки команда Знарка потеряла нить игры, а канадцы диктовали свои условия, с каждой сменой они дожимали соперника и в конечном итоге добились своего.
Канадцы заставили нас играть в свой хоккей в третьем периоде, а вместе с этим мы отдали инициативу. В последние годы ситуацию можно описать следующей фразой: «В хоккей играют все, а выигрывает Канада», - рассказал Канарейкин в интервью «RT на русском».
Сегодня сборные России и Финляндии сразятся за бронзу мирового первенства-2017, а канадцы в финале сыграют со шведами.
Матч
Канада - Россия - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0)
Голы:
Кузнецов (Панарин, Кучеров), 32:16 (0:1). Гусев (Шипачёв, Панарин), 34:50 (0:2 - бол.). Шайфли (Маккиннон, Парайко), 40:17 (1:2 - бол.). Маккиннон (Конечны), 55:07 (2:2). О'Райлли (Матесон), 56:58 (3:2). Кутюрье (О'Райлли, Парайко), 58:53 (4:2 - п.в.).
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция