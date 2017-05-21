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Теему Селянне: Хоккеисты сборной России - фавориты матча за бронзу чемпионата мира

Источник:  Р-СпортКомментарии

Четырехкратный призер Олимпийских игр Теему Селянне поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате мира по хоккею между сборными России и Финляндии.

- Вы знаете, у России очень мощная команда. Достаточно посмотреть на состав, чтобы сказать, что россияне – безусловные фавориты. У них отличный сплав игроков, выступающих в НХЛ и Европе. Но, как я уже говорил, это всего одна игра. И если команда Финляндии проведет свой лучший матч на турнире, то она сможет победить, - цитирует Селянне «Р-Спорт».

Напомним, сегодня в матче за бронзу сборная России сразится с финнами, а позднее в финале сыграют канадцы и шведы.

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