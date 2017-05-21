Рене Фазель: Думаю, шведы выиграют свое первое золото чемпионата мира с 2013 года

Президент IIHF Рене Фазель поделился ожиданиями от предстоящего финала на чемпионате мира по хоккею между сборными Канады и Швеции.

- Я бы не спешил поздравлять канадцев с тем, что они догнали сборную СССР/России по количеству побед на чемпионатах мира. Мне очень нравится команда Швеции на этом турнире, великолепные полевые игроки, один из лучших вратарей мира Хенрик Лундквист. Я бы даже назвал шведов фаворитами, думаю, они выиграют свое первое золото с 2013 года, - цитирует Фазеля «Р-Спорт».

Напомним, сегодня в матче за бронзу сборная России сразится с финнами, а позднее в финале сыграют канадцы и шведы.