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Джо Сакик: «Колорадо» может продлить контракт с Задоровым

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик сообщил, что клуб может продлить контракт с российским защитником Никитой Задоровым.

Нынешнее соглашение Задорова с «Колорадо» истекает в июне этого года. Игрок провел в «Колорадо» два года. В минувшем сезоне он сыграл 56 матчей, в которых отдал 10 передач.

«Мы работаем над продлением контракта. Задорова преследовали травмы, и я надеюсь, что в этом году с ним все будет в порядке, - сказал Сакик. - За четыре-пять недель до травмы он показывал отличный хоккей, становился тем защитником, каким мы хотели его видеть».

Игрок получил травму в середине февраля и выбыл до конца сезона. 

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